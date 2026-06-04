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Milan, Ibrahimovic rompe il silenzio: “Zlatan will be back”. Il messaggio lanciato dallo svedese sui social

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird
Zlatan Ibrahimovic torna a parlare sui social, ma l'argomento non è il Milan: il post pubblicato dal Senior Advisor di RedBird su X
Redazione PM

In uno dei momenti più delicati della storia recente del Milan, gli occhi sono puntati su Zlatan Ibrahimovic. Dopo il ritiro dal calcio giocato, lo svedese è diventato SeniorAdvisor di RedBird, acquistando delle quote del fondo americano di Gerry Cardinale. Una mossa che gli ha permesso di avere un ruolo centrale nel club in rossonero. Non in prima linea, ma con pieni poteri dietro le quinte. La ricostruzione dell'organigramma è stata affidata a Ibra e a Giorgio Calvelli (nuovo AD pro tempore), chiamati a scegliere un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore.

Milan, Ibrahimovic e il nodo Mondiale

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Il Milan sta valutando diversi profili, sia per la dirigenza che per la panchina. Tra i vari candidati, i nomi in cima alla lista restano quello di Oliver Glasner (allenatore fresco d'addio al Crystal Palace), Ralf Rangnick (Direttore tecnico, impegnato con l'Austria al Mondiale), Mauricio Pochettino (CT Stati Uniti ai Mondiali), Matthias Jaissle (allenatore Al-Ittihad), Ramon Planes (DS in uscita dall'Al-Ittihad) e Sebastian Hoeness (allenatore Stoccarda). A complicare le cose, però, c'è la Coppa del Mondo: Ibrahimovic sarà impegnato fino a metà luglio come telecronista per 'FOX Sports', non potendo lavorare attivamente sul Milan.

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Il messaggio di Ibrahimovic

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Il contenuto pubblicato da Zlatan Ibrahimovic su X riguarda proprio la Coppa del Mondo. Il Senior Advisor di RedBird ha risposto: "Zlatan will be back" (Zlatan tornerà) sotto a un post di Nike. L'ex calciatore svedese e il noto brand sportivo hanno già collaborato in passato e una nuova partnership in vista dei Mondiali era preventivabile.

Oltre alla risposta, Ibrahimovic ha postato anche un immagine che lo ritrae in procinto di strappare un foglio. La descrizione è "Watch Zlatan rip the script" (Guarda Zlatan stracciare il copione). Un altro contenuto in collaborazione con Nike, come testimonia la spilla appesa alla giacca dello svedese.

Ibra, e il Milan?

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Dichiarazioni a scopo puramente commerciale, ma intanto i tifosi del Milan chiedono chiarezza. Al 4 giugno, il Diavolo si ritrova ancora senza allenatore e senza direttore sportivo: dalla proprietà non arriva alcuna comunicazione e gli unici messaggi lanciati da Ibrahimovic sui social non hanno nulla a che vedere con il club per cui lavora. Tra meno di una settimana prenderà il via il Mondiale e l'organigramma è ancora lontano dalla sua forma finale. Il popolo rossonero si è riversato in massa nei commenti del post, esprimendo il proprio malcontento per la poca organizzazione e il timing con cui lo svedese ha sponsorizzato la propria partecipazione alla prossima Coppa del Mondo.

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