Il contenuto pubblicato da Zlatan Ibrahimovic su X riguarda proprio la Coppa del Mondo. Il Senior Advisor di RedBird ha risposto: "Zlatan will be back" (Zlatan tornerà) sotto a un post di Nike . L'ex calciatore svedese e il noto brand sportivo hanno già collaborato in passato e una nuova partnership in vista dei Mondiali era preventivabile.

Ibra, e il Milan?

Dichiarazioni a scopo puramente commerciale, ma intanto i tifosi del Milan chiedono chiarezza. Al 4 giugno, il Diavolo si ritrova ancora senza allenatore e senza direttore sportivo: dalla proprietà non arriva alcuna comunicazione e gli unici messaggi lanciati da Ibrahimovic sui social non hanno nulla a che vedere con il club per cui lavora. Tra meno di una settimana prenderà il via il Mondiale e l'organigramma è ancora lontano dalla sua forma finale. Il popolo rossonero si è riversato in massa nei commenti del post, esprimendo il proprio malcontento per la poca organizzazione e il timing con cui lo svedese ha sponsorizzato la propria partecipazione alla prossima Coppa del Mondo.