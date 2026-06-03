Due strade molto diverse

Davanti al Milan resta un bivio importante per decidere il proprio futuro: scegliere la via Rangnick vorrebbe dire rivoluzionare tutto, fin dalle basi del settore giovanile rossonero. Questo affidandosi a una sola persona e al suo staff. Mentre l'opzione Mauricio Pochettino sarebbe molto più tradizionale e non porterebbe una rivoluzione pazzesca. In entrambi i casi è il fattore temporale a mettere dubbi sulle scelte del Milan: l'undici giugno iniziano i Mondiali con Rangnick e Pochettino protagonisti e il Diavolo ha bisogno di scelte veloci e decise visto che è già pesantemente in ritardo rispetto alle altre squadre in Serie A. Ad oggi, il Milan rischia di presentarsi al raduno di inizio luglio con ancora tantissimo lavoro da fare.