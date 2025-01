Kyle Walker al Milan: il capitano del Manchester City pronto a una nuova sfida

La carriera di Kyle Walker

Originario di Sheffield, Walker inizia la sua carriera nelle giovanili dello Sheffield United, per poi fare il suo debutto in Premier League con il Tottenham nel 2010. Dopo un prestito all’Aston Villa nel 2011, ritorna al Tottenham dove si consacra come uno dei migliori difensori della Premier League, vincendo anche il premio di miglior giovane dell’anno nel 2012. Nel 2017, il Manchester City lo acquista per circa 55 milioni di euro, e da lì inizia una nuova fase della sua carriera, segnata da successi straordinari. Con il City, Walker ha vinto 6 Premier League, una UEFA Champions League, 5 Carabao Cup e numerosi altri trofei, consolidandosi come uno dei difensori più forti e completi d’Europa.