Partita subito vivace in avvio. Dopo meno di 60" rossoneri vicini al gol con un piazzato di Scotti che sfiora il palo alla sinistra del portiere, al 7' l'incornata di Castorri termina alta di poco sopra la porta di Longoni. Milan insidioso con un paio di sgroppate di Bonomi e Bakoune, ma al 24' i padroni di casa colpiscono la traversa col destro a giro dal limite di Giovannini. I romagnoli insistono e al 29' trovano il gol del vantaggio con una ripartenza chiusa dall'assist di Castorri ancora per Giovannini , il cui destro non lascia scampo a Longoni. I rossoneri accusano un po' il colpo e al 32' ancora Longoni deve superarsi per dire di no al colpo di testa di Perini. I ritmi calano e i romagnoli mantengono il controllo del match, trovando il raddoppio nel recupero del primo tempo con una sfortunata deviazione di Nissen sul cross di Manetti.

Si riparte con ben quattro cambi tra i rossoneri - dentro Hodzic, Liberali, Paloschi e Perrucci - e con una grande occasione per Scotti, simile a quella in avvio: destro in controbalzo fuori di poco. Perrucci gira alto al 50', ultimo acuto prima di diversi minuti in cui il Cesena cerca di anestetizzare i ritmi e la generosità del Milan. Al 68' iniziativa di Bonomi con un destro a giro che non va lontano dall'incrocio dei pali, mentre al 74' il tentativo dalla distanza di Duțu non ha fortuna. Nel finale i rossoneri attaccano continuamente, ma a parte un tentativo di Liberali al 77' e uno di Perrucci al 90' non arrivano occasioni degne di nota per muovere il punteggio, col triplice fischio che giunge dopo 4' di recupero.