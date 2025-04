Milan, Conceicao e il 13° svantaggio: un problema che persiste

Il Milan di Mister Conceiçao continua a evidenziare un problema cruciale che ormai sembra essere una costante in questa stagione: l'incapacità di evitare il primo gol subito. Nel match contro la Fiorentina, i rossoneri sono andati in svantaggio per la 13ª volta sotto la guida del tecnico portoghese, un dato che solleva serie preoccupazioni sul piano psicologico e tattico della squadra.