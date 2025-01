Juventus-Milan, Thiago Motta: “Abbiamo giocato meglio. Sbagliata la reazione”

Sui cambi: "Tutte le scelte che si fanno sono per il bene della squadra e in funzione del risultato. Questa è una sconfitta importante, avevamo grandi possibilità di arrivare in finale. Mi dispiace, perché oggi dal mio punto di vista avevamo una grande opportunità per battere il Milan".

Sulla mentalità della squadra: "Oggi, per ciò che abbiamo fatto in campo, dispiace. Dobbiamo migliorare anche nel carattere, l'importante è reagire. Dopo il primo episodio negativo non abbiamo reagito. Volevamo la finale, per 70 minuti di gioco avevamo in mano la gara".

Sulla capacità di chiudere le partite: "Sono situazioni diverse, in alcune partite abbiamo pareggiato senza creare abbastanza per vincere. Oggi siamo andati in vantaggio, giocando meglio dell'avversario. Ci sono degli episodi e delle situazioni che succedono sempre in partita".

Su Conceicao e la sua condizione: "Lo valuteremo, ha avuto un fastidio".