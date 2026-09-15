La vigilia del debutto stagionale del Milan nella League Phase dell'Europa League 2026-2027 contro il Benfica allo stadio San Siro accende i riflettori su una giornata ricca di novità cruciali in casa rossonera. Sotto la guida del tecnico portoghese Rúben Amorim, il Diavolo si prepara ad affrontare un cammino europeo storicamente ostico, supportato dal ritorno a Milanello del dirigente Zlatan Ibrahimović, mentre la dirigenza definisce le ultime strategie di campo che vedono protagonisti l'attaccante Gonçalo Ramos e i centrocampisti Yunus Musah e Luka Modrić. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 15 settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

La maledizione dell'Europa League e la sfida di Amorim

Il debutto di domani sera contro le Aquile di Lisbona non è una semplice partita di cartello, ma l'inizio di una missione storica per Rúben Amorim.che il Milan, nella sua gloriosa epopea internazionale, non ha mai inserito in bacheca, né sotto l'attuale denominazione né quando la competizione si chiamava Coppa UEFA.

I precedenti storici che legano i colori rossoneri a questo torneo sono a dir poco inquietanti. Tra le pagine più buie si ricordano la clamorosa eliminazione del 1987 subìta per mano dell'Espanyol sul neutro di Lecce e il crollo del 1996 a Bordeaux firmato da Zidane e Dugarry. Amorim, forte della finale raggiunta nel 2025 sulla panchina del Manchester United, è chiamato a spezzare un tabù che resiste da decenni.

Il carisma di Ibrahimović a Milanello e l'assenza di Gerry Cardinale

Sul fronte societario, la notizia del mattino riguarda le presenze e le assenze nei quadri dirigenziali.per l'esordio europeo; il numero uno di RedBird sbarcherà a Milano direttamente nel fine settimana, in concomitanza con la sfida di campionato contro il Lecce in programma domenica.

A fare le veci della proprietà ci penserà Zlatan Ibrahimović. L'ex fuoriclasse svedese ha fatto il suo ritorno ufficiale a Milanello nella giornata di ieri, incontrando tecnico e giocatori nello spogliatoio con il suo consueto carisma. Ibra seguirà la squadra da vicino e sarà regolarmente in tribuna d'onore per far sentire la vicinanza del club al gruppo e all'allenatore in un momento così delicato.

Le parole di Gila ai canali ufficiali della UEFA

Il digiuno di Gonçalo Ramos e le scelte di formazione

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A dare voce al gruppo ci ha pensato. Il difensore spagnolo ha analizzato l'imminente esordio in Europa League, sottolineando l'importanza di iniziare il cammino europeo con il piede giusto davanti ai propri tifosi. Il centrale rossonero si è detto fiducioso della crescita del pacchetto arretrato sotto la gestione Amorim, evidenziando come la squadra stia assimilando rapidamente i nuovi meccanismi difensivi.In attacco tutti gli occhi sono puntati su Gonçalo Ramos, il grande ex della sfida. Il centravanti portoghese è reduce da, sfide in cui è rimasto a secco di gol. La partita di domani rappresenta l'occasione perfetta per il riscatto e per ritrovare il feeling con la rete che serve al Milan per scardinare la difesa lusitana.Per quanto riguarda le scelte di formazione, Amorim ha ormai sciolto gli ultimi dubbi tattici nel suo 3-4-2-1.per inventare soluzioni offensive. In mediana si va verso la conferma di Yunus Musah a discapito di Luka Modrić;, la cui intensità e velocità massima (36 km/h contro i 26,6 del croato) risultano indispensabili per sostenere il pressing alto richiesto dal tecnico.