Tutte le novità della mattina: Gerry Cardinale assente con il Benfica, il riscatto di Gonçalo Ramos e i dati che premiano Yunus Musah su Luka Modrić
Dove arriverà il Milan in Europa League? Ecco l'analisi | Video
La vigilia del debutto stagionale del Milan nella League Phase dell'Europa League 2026-2027 contro il Benfica allo stadio San Siro accende i riflettori su una giornata ricca di novità cruciali in casa rossonera. Sotto la guida del tecnico portoghese Rúben Amorim, il Diavolo si prepara ad affrontare un cammino europeo storicamente ostico, supportato dal ritorno a Milanello del dirigente Zlatan Ibrahimović, mentre la dirigenza definisce le ultime strategie di campo che vedono protagonisti l'attaccante Gonçalo Ramos e i centrocampisti Yunus Musah e Luka Modrić. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 15 settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
La maledizione dell'Europa League e la sfida di AmorimIl debutto di domani sera contro le Aquile di Lisbona non è una semplice partita di cartello, ma l'inizio di una missione storica per Rúben Amorim. Il tecnico lusitano punta dichiaratamente a conquistare un trofeo che il Milan, nella sua gloriosa epopea internazionale, non ha mai inserito in bacheca, né sotto l'attuale denominazione né quando la competizione si chiamava Coppa UEFA.
I precedenti storici che legano i colori rossoneri a questo torneo sono a dir poco inquietanti. Tra le pagine più buie si ricordano la clamorosa eliminazione del 1987 subìta per mano dell'Espanyol sul neutro di Lecce e il crollo del 1996 a Bordeaux firmato da Zidane e Dugarry. Amorim, forte della finale raggiunta nel 2025 sulla panchina del Manchester United, è chiamato a spezzare un tabù che resiste da decenni.
Il carisma di Ibrahimović a Milanello e l'assenza di Gerry CardinaleSul fronte societario, la notizia del mattino riguarda le presenze e le assenze nei quadri dirigenziali. Gerry Cardinale non sarà presente domani sera sulle tribune di San Siro per l'esordio europeo; il numero uno di RedBird sbarcherà a Milano direttamente nel fine settimana, in concomitanza con la sfida di campionato contro il Lecce in programma domenica.
A fare le veci della proprietà ci penserà Zlatan Ibrahimović. L'ex fuoriclasse svedese ha fatto il suo ritorno ufficiale a Milanello nella giornata di ieri, incontrando tecnico e giocatori nello spogliatoio con il suo consueto carisma. Ibra seguirà la squadra da vicino e sarà regolarmente in tribuna d'onore per far sentire la vicinanza del club al gruppo e all'allenatore in un momento così delicato.
Le parole di Gila ai canali ufficiali della UEFAA dare voce al gruppo ci ha pensato Mario Gila, intervenuto in esclusiva ai canali ufficiali della UEFA. Il difensore spagnolo ha analizzato l'imminente esordio in Europa League, sottolineando l'importanza di iniziare il cammino europeo con il piede giusto davanti ai propri tifosi. Il centrale rossonero si è detto fiducioso della crescita del pacchetto arretrato sotto la gestione Amorim, evidenziando come la squadra stia assimilando rapidamente i nuovi meccanismi difensivi.
Il digiuno di Gonçalo Ramos e le scelte di formazioneIn attacco tutti gli occhi sono puntati su Gonçalo Ramos, il grande ex della sfida. Il centravanti portoghese è reduce da due passaggi a vuoto consecutivi nei big match di Serie A contro Juventus e Lazio, sfide in cui è rimasto a secco di gol. La partita di domani rappresenta l'occasione perfetta per il riscatto e per ritrovare il feeling con la rete che serve al Milan per scardinare la difesa lusitana.
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