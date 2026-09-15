Il forte difensore del Milan, Mario Gila, ha rilasciato un'interessante intervista esclusiva ai canali ufficiali della UEFA alla vigilia del debutto stagionale dei rossoneri nella League Phase di Europa League. Il centrale spagnolo, diventato ormai un punto fermo nello scacchiere tattico del tecnico Rúben Amorim, ha espresso tutta la sua viscerale emozione per il traguardo raggiunto, analizzando inoltre le complesse richieste tattiche dell'allenatore portoghese e fissando gli obiettivi stagionali del club in vista del match contro il Benfica allo stadio San Siro.

L'orgoglio di Mario Gila: "Da bambino sogni traguardi così"

“Sono molto felice perché, da bambino, sogni di raggiungere traguardi come questo. È difficile immaginare di arrivare così in alto nel calcio. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che ho fatto e del sostegno ricevuto lungo il percorso. Ora non vedo l’ora di dimostrare quello che posso fare, aiutare la squadra e, soprattutto, ottenere grandi risultati qui”.

Il focus su Rúben Amorim: aggressività e linea difensiva alta

“Amorim? È un allenatore che chiede molto alla squadra e ai giocatori e penso possa portare tante cose positive. Lo vediamo nelle nostre partite: vogliamo essere aggressivi, vincere e recuperare il pallone nella trequarti offensiva. Inoltre è molto vicino ai giocatori, e questo è importante. Giocare con una linea molto alta è difficile”.

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Obiettivo Europa League: il Milan vuole vincere il trofeo

“Europa League? È molto importante, perché dobbiamo farlo con ogni torneo a cui partecipiamo. Siamo in Europa League e dobbiamo essere totalmente concentrati sul vincerla”.

Il centrale rossonero non ha nascosto la propria soddisfazione per il percorso professionale che lo ha portato a vestire la gloriosa maglia del Milan in Europa. Queste le sue parole ai microfoni della confederazione europea.Gila si è poi soffermato a lungo sui metodi di lavoro del nuovo allenatore del Milan, svelando dettagli importanti sui principi di gioco che la squadra sta assimilando in fretta.In chiusura del suo intervento, il difensore spagnolo ha voluto mandare un messaggio chiaro e ambizioso a tutto l'ambiente milanista, chiarendo senza giri di parole quale debba essere l'atteggiamento della squadra nella competizione continentale.