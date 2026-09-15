Il Milan di Rúben Amorim farà il suo esordio ufficiale nella League Phase dell'Europa League 2026-2027 domani sera alle ore 21:00 a San Siro contro il Benfica di Marco Silva, in un Meazza che si preannuncia caldissimo con oltre 65mila spettatori attesi; tuttavia, in tribuna d'onore si registrerà l'assenza di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, il quale lascerà spazio al rientrante Zlatan Ibrahimović nel ruolo di massimo rappresentante societario a bordo campo.

San Siro da brividi: la carica dei 65mila per il debutto europeo

Gerry Cardinale salta la prima: finora era sempre stato presente

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Il ritorno di Ibrahimović e l'agenda del proprietario rossonero

L'atmosfera per la prima notte europea della stagione sarà quella delle grandi occasioni. Dei 65mila spettatori previsti sulle tribune dell'impianto milanese, oltre 60mila saranno di spiccata fede rossonera, pronti a spingere la squadra di Amorim verso i primi tre punti del girone unico. La macchia di colore lusitana sarà invece rappresentata da circa 4.200 sostenitori del Benfica arrivati direttamente da Lisbona, che verranno stipati come di consueto all'interno del settore ospiti del terzo anello verde.La notizia del giorno sul fronte societario è però la defezione di Gerry Cardinale. Il managing partner del fondo RedBird, finora, era sempre stato fisicamente al fianco della squadra in tutte le uscite ufficiali di questa prima parte di stagione: il patron rossonero aveva infatti seguito il gruppo per ben due volte a Torino per le trasferte contro i granata e contro la Juventus, non era mancato a Milano per il match casalingo contro il Venezia e aveva presenziato infine all'Olimpico di Roma per la sfida contro la Lazio.Niente paura però per le dinamiche di lungo periodo: Cardinale tornerà regolarmente al suo posto in tribuna autorità tra pochi giorni, precisamente domenica 20 settembre alle ore 20:45, in occasione del match di campionato tra Milan e Lecce a San Siro. Per la sfida continentale contro le Aquile portoghesi, le luci dei riflettori saranno invece tutte per Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor del fondo RedBird e del proprietario statunitense per il club di Via Aldo Rossi, reduce dal suo, è infatti pronto a riprendersi la scena proprio sugli spalti del Meazza per dare la giusta carica emotiva alla squadra.