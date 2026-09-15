Dopo ben 176 giorni di assenza, Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha fatto il suo ritorno ufficiale a Milanello: come riportato da Tuttosport oggi in edicola, l'ex attaccante svedese mancava dal centro sportivo rossonero dal 22 marzo scorso, all'indomani della vittoria ottenuta a San Siro contro il Torino per 3-2 sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Un ritorno cruciale che avviene a ridosso dell'esordio stagionale del Diavolo nella League Phase dell'Europa League 2026-2027 contro il Benfica.

Il retroscena dell'assenza e l'estate negli Stati Uniti

Il mercato di Cardinale e l'incontro con Rúben Amorim

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Presenza a bordo campo e il futuro nelle dinamiche societarie

L'ultima visita di Ibrahimović risaliva a quasi sei mesi fa, un periodo di lontananza complice anche un rapporto con l'ex tecnico Allegri andato via via logorandosi nel finale dello scorso campionato, che aveva spinto lo svedese a saltare diverse apparizioni anche in trasferta in campionato. Durante i mesi estivi, inoltre, Ibra si è tenuto distante fisicamente dal pianeta rossonero poiché impegnato negli Stati Uniti d'America nel ruolo di talent televisivo per Fox Sports in occasione dei Mondiali. Una transizione che lo ha visto seguire solo da lontano le dinamiche dirette del club di Via Aldo Rossi.Durante la sessione estiva, Zlatan ha seguito a distanza la costruzione della nuova rosa senza intervenire direttamente nelle decisioni strategiche. Le scelte disono rimaste saldamente nelle mani del proprietario rossonero, che ha operato in perfetta sinergia con il nuovo allenatore. Nella giornata di ieri, l'ex fuoriclasse svedese (163 partite, 93 gol e 35 assist in maglia rossonera) ha voluto riallacciare i contatti salutando calorosamente tutti i dipendenti della struttura, per poi intrattenersi a colloquio proprio con Amorim e la squadra a due giorni dal debutto europeo.Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo torinese, Ibrahimović ha seguito con attenzione l'intera seduta di allenamento da bordo campo, pur scegliendo di non pranzare con il tecnico portoghese e lasciando la struttura poco prima di pranzo. Con ogni probabilità, Zlatan sarà presente sulle tribune di San Siro domani sera per la sfida contro il Benfica. Tuttavia, l'ambiente rossonero non percepisce segnali di un suo imminente ritorno in auge all'interno della gestione quotidiana e operativa del Milan. Resta da capire se questa visita rappresenti un episodio isolato o l'inizio di un nuovo capitolo nel suo percorso da advisor.