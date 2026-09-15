Il Milan di Rúben Amorim si appresta a fare il suo debutto ufficiale nella League Phase dell'Europa League 2026-2027: domani sera, alle ore 21:00, i rossoneri affronteranno a San Siro il Benfica di Marco Silva, con l'obiettivo dichiarato in casa rossonera di portare a casa la coppa a fine stagione nella finale del 26 maggio 2027 a Francoforte. A fare il punto sui piani del Diavolo è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che analizza l'importanza strategica di questo cammino internazionale per il club di Via Aldo Rossi.

Europa League: l'unico trofeo mancante nella bacheca del Milan

La via d'accesso strategica per la Champions League 2027-2028

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I precedenti storici e la grande risposta di San Siro

In campionato, secondo gli esperti, i rossoneri non sono ancora strutturati per poter vincere lo Scudetto. Ma in Europa League il Diavolo può recitare un ruolo da protagonista assoluto. Contro i portoghesi, domani, inizierà il percorso contro una tra le migliori avversarie dell'intero torneo. È vero, si tratta di una coppa "minore" rispetto alla Champions League, ma è pur sempre un trofeo internazionale di prima fascia. Tra l'altro, come ricordato dalla "rosea", l'Europa League — anticamente chiamata Coppa UEFA — è l'unica coppa internazionale che manca nella ricca bacheca rossonera. Mai vinta nella storia. Ecco, dunque, che alzare al cielo il trofeo quest'anno significherebbe mettere un mattone fondamentale per la ricostruzione del club.Senza dimenticare l'enorme risvolto pratico: vincere l'Europa League — un torneo, per il quotidiano sportivo nazionale, "oggettivamente alla portata" dei rossoneri — vorrebbe dire qualificazione automatica alla Champions League 2027-2028. Questo permetterebbe al Milan di evitare le forche caudine della classifica del campionato. In una Serie A dove sempre più compagini sono agguerrite per entrare nelle prime quattro posizioni, l'Europa potrebbe rivelarsi forse la via d'accesso più lineare e sicura per tornare nel grande calcio europeo.L'ultima volta che il Milan ha disputato una partita di Europa League risale al 18 aprile 2024, nella gara di ritorno dei quarti di finale. In quell'occasione, il Diavolo di Stefano Pioli — già sconfitto 1-0 all'andata dal gol di Gianluca Mancini — perse nuovamente contro la Roma di Daniele De Rossi per 2-1 (reti ancora di Mancini, Paulo Dybala e gol nel finale di Matteo Gabbia) nel derby tutto italiano. Portarsi a casa la coppa, per Amorim, costituirebbe la prima vera pietra miliare sul suo nuovo progetto in rossonero. Per l'esordio di domani contro il Benfica, San Siro risponderà presente con una cornice di pubblico straordinaria: sono attesi oltre 65mila spettatori, compresi i 4mila tifosi portoghesi al seguito della squadra di Marco Silva.