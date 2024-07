Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic lancia messaggi”. Su Theo e Zirkzee…

"Ibrahimovic ha mandato un messaggio. Capisce i tifosi e ha ribadito che le idee sul progetto sono chiare e non parla tanto per farlo. Il Milan futuro è il suo Milan. Giovani? Adesso trovi il giocatori forte di qualsiasi nazionalità. Il Milan avrà bisogno anche di giocatori d'esperienza, non solo per il Milan Futuro, ma anche per la Prima. Hanno perso Giorud e Kjaer e Ibrahimovic lo sa. Questo mercato sarà diverso, servono colpi giusti. Per me la notizia di mercato è che Theo Hernandez resta al Milan. Al momento è tra i top dieci del Mondo in generale. Quando c'è lui in campo, il Milan cambia. Theo se sta bene gioca 50 partite l'anno, è un cannibale. Zirkzee? Hanno una serie di nomi, per me lui è in cima alla lista". LEGGI ANCHE: Milan, Capello 'avverte' Fonseca. Poi ha un'idea precisa sull'attaccante