Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della Serie A. Ecco le sue parole su Paulo Fonseca e sul calciomercato rossonero

Ieri è andato in scena il sorteggio del calendario della Serie A 2024-25. Per il Milan un inizio importante, con il Derby contro l'Inter alla quinta giornata. Fabio Capello, ex allenatore dei rossoneri, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Tra gli argomenti anche Paulo Fonseca, il calciomercato rossonero e l'attaccante su cui puntare. Ecco le parole dell'ex mister del Diavolo.