Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) sarà incisivo nelle scelte per allenatore e calciomercato | Milan News (Getty Images)

Dal primo luglio è aperta la finestra di calciomercato che dovrebbe portare in casa rossonera almeno 4-5 tasselli nuovi. Poi il compito passerà tutto nelle mani di Paulo Fonseca: il nuovo allenatore del Milan dovrà trovare le giuste chiavi tattiche per fare rendere bene la nuova rosa. Dal mercato dovrebbero arrivare almeno un attaccante, un centrocampista, un difensore e un terzino destro. Vediamo le ultime con un nuovo nome in avanti.