Marocchi: “Milan? Dopo l’annuncio di Fonseca mi aspettavo questi colpi”

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato del Milan in vista della nuova stagione dopo aver scoperto il calendario della Serie A

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato del Milan in vista della nuova stagione dopo aver scoperto il calendario della Serie A 2024/25. L'ex calciatore, infatti, ha rivelato che dai rossoneri, dopo aver annunciato Paulo Fonseca come nuovo tecnico, si aspettava subito, e almeno, due colpi in entrata. Ecco le parole di Marocchi.