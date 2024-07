Mercato Milan – Morata, rossoneri pronti a pagare la clausola: i dettagli

Zlatan Ibrahimovic chiama, Alvaro Morata risponde. Il Milan sembra muoversi concretamente per l'ingaggio del centravanti spagnolo

Zlatan Ibrahimovic chiama, Alvaro Morata risponde. Il Milan sembra muoversi concretamente per l'ingaggio del centravanti spagnolo. Secondo quanto riportato da Relevo, noto portale sportivo spagnolo, l'ex campione svedese avrebbe contattato di persona Morata per convincerlo a vestire di rossonero.

Come aveva già anticipato Sky Sport, il Milan sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Morata, 13 milioni di euro, così da liberarlo dall'Atletico Madrid. Virtualmente, dunque, resta solo da capire quale sarà la volontà dello stesso giocatore, il quale pare convinto di tornare in Italia ma aveva, di recente, confermato anche la voglia di rimanere ai Colchoneros.