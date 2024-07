Milan, quando i big match? Ecco le date. E i derby contro l’Inter…

Oggi sono andati in scena i sorteggi de calendari della Serie A 2024-25. Per il Diavolo un inizio di campionato non ricco di partite contro le grande, ma solo tre big match nelle prime 10 giornate. Non solo il derby contro l'Inter. Ecco tutte le date delle partite contro le big italiane per il Milan, sia per il girone d'andata, sia per quello di ritorno.