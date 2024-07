La responsabilità per il calcio italiano: "Per il calcio italiano è solo positivo. Serve migliorare il talento italiano, ma con un mix internazionale. La Nazionale non è andata 'wow' agli Europei. C'è differenza sulle individualità. Tutti i club in Italia devono migliorare il talento. Molto dipende anche dagli allenatori". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Morata non esclude Zirkzee. La richiesta di Ibrahimovic