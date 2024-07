Milan Futuro, Bonera: “Sinergia totale con Fonseca” | PM News

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove, tra poco, alle ore 10:30, nella sala stampa del centro sportivo rossonero, ci sarà la conferenza di presentazione del Milan Futuro. Si tratta, come ormai noto, della Seconda Squadra del club di Via Aldo Rossi, neonata e iscritta al Girone B del campionato di Serie C Now 2024-2025. Ecco, nella nostra diretta testuale, le dichiarazioni dell'allenatore dei rossoneri, Daniele Bonera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante cercasi, la decisione di Furlani e Moncada >>>