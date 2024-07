CALCIOMERCATO MILAN

La sessione estiva di calciomercato è iniziata, ufficialmente, già da qualche giorno ma, in casa Milan, ancora non arrivano sostanziali novità. Il mese di giugno è trascorso via senza alcun colpo, per l'insoddisfazione di tanti tifosi che, al contrario, si attendevano un atteggiamento 'aggressivo' come quello - per esempio - mostrato dalla Juventus. Ma non bisogna disperare. Vero, al raduno di lunedì a Milanello non ci saranno facce nuove, ma i dirigenti stanno lavorando per concludere 2-3 trattative al più presto.