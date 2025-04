Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: 'Rossoneri su Eze: ma la clausola ...'

Il Milan è sempre attento alle occasioni di calciomercato e nelle ultime ore è emerso un nome molto interessante in vista della prossima stagione, quello di Eberechi Eze. Il talentuoso centrocampista del Crystal Palace, che ha nella duttilità una delle sue caratteristiche più importanti, dal momento in cui può giocare anche da esterno sinistro, potrebbe lasciare il club inglese in estate. Sulle sue tracce ci sarebbero parecchi club, che hanno messo gli occhi su di lui anche alla luce delle recenti prestazioni. A fornire gli ultimi dettagli in merito ci hanno pensato i colleghi di 'The Boy Hotspur'.