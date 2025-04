Ex Milan, arresto in condizioni pietose per Lehmann: ecco cos’è successo

Altra disavventura per Jens Lehmann , ex portiere del Milan . Qualche tempo fa, colpito da un raptus di nervosismo, si era scagliato contro il garage del vicino impugnando una sega. Quest'azione gli aveva imposto una pena detentiva e un'ammenda di ben 134 mila euro . Tra l'altro in quel caso riuscì anche a non pagare la multa raggiungendo un accordo con il soggetto a cui aveva arrecato danno. Nonostante ciò, sembra che non abbia imparato dai suoi errori l'ex estremo difensore tedesco. A fornire i dettagli della sua ultima avventura è stato 'Libero Quotidiano', in un articolo pubblicato sul proprio sito.

Ex Milan, Lehmann ci ricasca: fermato ubriaco alla guida. Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato, infatti, Jens Lehmann sarebbe stato fermato in condizioni pietose alla guida della sua auto dagli agenti di polizia, che poi lo hanno arrestato. Questo sarebbe avvenuto all'1:30 di notte e l'ex Milan avrebbe faticato anche a scendere dalla vettura, barcollando per l'alto livello di alcol in corpo. Non solo, perché avrebbe anche vomitato un paio di volte sul ciglio della strada, per poi essere costretto ad appoggiarsi alla macchina per reggersi in piedi. Inoltre non sarebbe stato in grado di soffiare nell'alcoltest. La vicenda si è poi chiusa poco tempo dopo con la condanna al pagamento di una multa di oltre 70mila euro.