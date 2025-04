Ravezzani duro: “Milan senza equilibrio. Questa è la vera sconfitta di Conceicao”

Nonostante ciò, la prestazione complessiva non ha convinto tutti. Tra i più critici c’è Fabio Ravezzani che, attraverso i suoi canali social, ha espresso perplessità sulla prova del Milan , sottolineando come il risultato nasconda problematiche più profonde.

"Il Milan non ha alcun equilibrio tattico. Passa da momenti in cui sembra completamente in balìa dell’avversario ad altri in cui pare incontenibile. Questa la vera sconfitta di Conceicao". LEGGI ANCHE: Jovic: da panchinaro a protagonista, un gol che merita maggior spazio >>>