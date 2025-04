Ex Milan, Alice Campello schietta su Morata: “Morirei per lui”. E poi rivela alcuni retroscena

«Eravamo entrambi in un momento molto negativo, e quando non stai bene con te stesso non riesci a dare niente di positivo a una relazione. Io morirei per mio marito, è l'amore della mia vita, per lui farei qualsiasi cosa. È semplicemente stato un momento duro per entrambi, e non avevamo la maturità sufficiente per gestirlo. È stato l'errore più grande che abbiamo fatto nella nostra vita, tutti i giorni ce lo ripetiamo. Non so come siamo potuti arrivare a una decisione del genere».