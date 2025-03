"No, non possiamo. Anche nei nostri momenti peggiori, anche quando eravamo arrabbiati, abbiamo avuto bisogno di restare in contatto gli uni con gli altri. In tutti questi mesi non siamo riusciti a stare molto distanti. Alla fine siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tante esperienze, ed è normale. È anche normale attraversare un periodo difficile, perché non siamo perfetti, non siamo macchine che sono felici e stanno bene ogni giorno. Ciò che ci è successo è stata una questione di stare bene con noi stessi. Non stavo bene. Venivo dalla gravidanza di Bella e quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti. Ero stata molto malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente. Anche Álvaro fece lo stesso, per altri motivi personali, e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l'altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi state male, è molto difficile. Anche se poi, con l'aiuto dei professionisti, tutto è possibile".