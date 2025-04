Milan, rebus panchina e dirigenza: il futuro è nei dettagli tra ombre, nomi e silenzi

Il Milan si trova ancora alla ricerca di un’identità chiara per il proprio futuro, sia in panchina che nei quadri dirigenziali

Il Milan si trova ancora alla ricerca di un’identità chiara per il proprio futuro, sia in panchina che nei quadri dirigenziali. Dopo il fallimento del progetto Fonseca , accolto tiepidamente dalla piazza e mai realmente entrato nel cuore del tifo rossonero, anche la parentesi Sergio Conceicao non ha portato i risultati sperati. Un’alternanza tecnica che ha alimentato confusione e disillusione.

La situazione resta fluida, e ora si guarda con attenzione alla struttura dirigenziale. Sul tavolo due nomi forti per il ruolo di direttore sportivo: Igli Tare e Tony D’Amico. Il primo, ex Lazio, è attualmente libero da vincoli contrattuali e potrebbe iniziare a lavorare da subito. Un profilo esperto, abituato alle pressioni e ai mercati complessi. Diversa la situazione per D’Amico, stimato dirigente dell’Atalanta: per arrivare a lui sarebbe necessario un delicato passaggio di consegne con la società bergamasca, che potrebbe non gradire un tentativo di strappo improvviso.