Milan, Ibrahimovic svela il ruolo di Jimenez e conferma Theo Hernandez

Conferenza stampa molto importante quella del Milan di oggi. Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird, ha parlato in toto del Milan Futuro, dei piani rossoneri per il talento, di Camarda, Jimenez e non solo. Uno degli argomenti è stato anche il terzino appena riscattato dal Real Madrid. Lo svedese ha parlato del suo ruolo per la prossima stagione, confermando, di fatto, anche Theo Hernandez. Ecco le sue parole (QUI TUTTA LA CONFERENZA).