CALCIOMERCATO MILAN

Il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola fa il punto della situazione su Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese autore di 12 gol e 7 assist in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia nell'ultima stagione con il Bologna e, come noto, obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione estiva di trattative.