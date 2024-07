C'è chi parla di 15-18 milioni di euro netti a stagione più bonus, per un ingaggio complessivo che oscilla tra i 50 e i 54 milioni di euro, e chi, invece, ritiene, come il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che quella sia la cifra complessiva del triennale per l'ex allenatore rossonero. Che, bonus compresi, arriverebbe fino a 24 milioni di euro totali. Lo vedremo.

Il Diavolo, così, risparmierà il suo stipendio al lordo in bilancio — Quello che conta, per il Milan, e come sottolineato dallo stesso quotidiano romano, è che avendo trovato subito una nuova sistemazione, Pioli 'alleggerirà', così, il bilancio del club di Via Aldo Rossi di una bella cifra. Nonostante, infatti, lo splendido commiato dal Milan, dai rossoneri e dal pubblico di 'San Siro', Pioli era stato - tecnicamente - esonerato dall'incarico e, pertanto, avrebbe continuato a percepire lo stipendio dal Diavolo fino al 30 giugno 2025, giorno della scadenza del suo contratto.

Firmando per l'Al-Ittihad, invece, oltre ad ingrassare notevolmente il suo conto in banca, Pioli farà risparmiare al Milan i 7,4 milioni di euro al lordo del suo stipendio (4 netti più bonus), oltre agli oneri per i suoi collaboratori. Mica male per RedBird.