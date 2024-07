Impallomeni: “Cessioni del Milan? Per me Theo Hernandez è fra questi”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e delle possibili manovre di mercato dei rossoneri: "Leao se lo vendi, lo vendi bene in Arabia ma altrove no. Theo Hernandez è strutturato, credo che non meno di 100 possa prendere. Per me c'è qualcuno di bussa, soprattutto alla porta di Theo. E forse anche Maignan".