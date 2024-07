" Non è cambiato niente . E questo rende l’idea di quanto si sia complicata l’operazione. Nel senso che si continua ad aspettare, a temporeggiare, ma oggi il Milan non va incontro alle richieste di Zirkzee . Commissioni molto alte alle quali il Milan non vuole andare incontro in nessun modo ".

Zirkzee, Romano e il punto sul Manchester United

"Ten Hag ha rinnovato il contratto con il Manchester United e chiama Zirkzee quasi tutti i giorni. Lo United ci sta facendo un pensiero molto forte. In questo momento non hanno ancora il via libera definitivo per l'operazione, ma Zirkzee è uno dei nomi in lista. Per lo United spendere 40 milioni di clausola più tutti i costi accessori, che per i nostri club sono più complicati, non è certamente un'impresa. I Red Devils oggi sono sicuramente la squadra favorita. Il Milan è ancora lì, ma l'unico modo per chiudere questa operazione per il Milan è se l'agente del giocatore rinuncia alle sue richieste".