Calciomercato Milan – Zirkzee con Morata? Pista che non tramonta

Calciomercato Milan, Zirkzee e Morata per l'attacco rossonero? 'Tuttosport' non spegne le speranze del Diavolo per la corsa alla punta

Emiliano Guadagnoli Redattore 5 luglio - 09:00

Il Milan, come scrive 'Tuttosport' in edicola, ha riallacciato i contatti con Alvaro Morata. L’ex Juventus ha una clausola risolutoria da 13 milioni. I rossoneri dovrebbero lavorare sull'ingaggio, visto che lo spagnolo prende circa 6 milioni a stagione. Una cifra che al Milan, in rapporto alla sua età anagrafica, vorrebbero abbassare vista la politica degli investimenti fatta dal club rossonero in materia di monte ingaggi. Ma lo spagnolo non sarebbe l'unico attaccante preso in considerazione per il calciomercato del Milan.

Secondo il quotidiano non sarebbe sfumata la pista che porterebbe a Joshua Zirkzee. Il nodo, per quanto lo riguarda, sono sempre le commissioni chieste dal suo procuratore – Kia Joorabchian – per far si che la trattativa con il Milan si possa chiudere. Una battaglia di nervi, perché il Milan ha l'accordo con il giocatore ed è pronto a inviare la pec al Bologna per attivare la clausola da 40 milioni che librerebbe Zirkzee verso Milano. Nelle opzioni valide ci sarebbe sempre anche Santiago Gimenez del Feyenoord così come Artem Dovbyk del Girona. Ma si passa, a livello di caratteristiche, da una tipologia di attaccante ad un'altra, perché Zirkzee e Morata sono due "nove di manovra" mentre Gimenez e Dovbyk sono più centravanti classici da area di rigore. Fonseca, che si presenterà lunedì a Milanello, potrebbe schiarire le cose e descrivere il suo centravanti ideale sul calciomercato.