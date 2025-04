DS Milan, anche Tare in corsa: c'è un enorme vantaggio. E Furlani ...

In questo momento tanti profili stanno tornando in corsa per il ruolo di DS del Milan , compreso Igli Tare . La brusca frenata degli ultimi giorni con Fabio Paratici , che sembrava essere il più vicino (qui quanto risulta alla nostra redazione), ha costretto la dirigenza rossonera ad aprire i propri orizzonti. Si è parlato di Tony D'Amico , che ha glissato sul futuro nel pre partita di Atalanta - Lazio , e si è parlato anche di Giovanni Manna , che però avrebbe declinato la proposta rossonera. L'ex biancoceleste potrebbe tornare fortemente in corsa in questa fase, per cui attenzione a questo nome.

Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Luca Bianchin, in un articolo pubblicato su 'gazzetta.it'. Secondo quanto riferito, infatti, proprio Igli Tare potrebbe tornare in corsa per il Milan. Il suo grande vantaggio, rispetto ai concorrenti, è quello di non avere vincoli contrattuali con alcun club. Al momento Giorgio Furlani non lo avrebbe ancora incontrato, ma i due si sarebbero sentiti solo telefonicamente. Quanto al suo profilo, come noto, era la prima scelta di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale.