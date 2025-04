Milan, Passerini: 'D'Amico in vantaggio su Tare. Dopo i disastri...'

Milan, Passerini: "Disastri stagionale. La ricostruzione non può attendere". Due candidati

"La scelta del direttore sportivo e dell’allenatore diranno molto delle ambizioni". Così apre Passerini che poi fa il punto sui possibili candidati: "D’amico è un candidato forte, davanti a Tare, anche se non è escluso che la lista si allunghi". E infine riporta le parole di Furlani: «L’importante è scegliere la persona giusta, più che focalizzarci sui tempi». Passerini commenta così: "Tutto giusto. Anche i tempi però hanno il loro peso: dopo i disastri di questa stagione, la ricostruzione non può attendere troppo". LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: si torna alle basi? Un indizio per Theo. Parole importanti per Jovic>>>