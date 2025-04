Milan, direttore sportivo: riparte il casting. Occhio anche a Sartori

Milan, dopo la frenata per Fabio Paratici, riparte il casting per il direttore sportivo. Secondo la rosea ci sarebbe anche Sartori in ballo

La trattativa tra il Milan e Fabio Paratici , scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe in realtà quasi giunta a destinazione, ma la trattativa si sarebbe aggrovigliata intorno al tema della nota squalifica del DS. La scadenza fissata al 20 luglio e l’operatività limitata fino a quella data sarebbe stata un nodo impossibile da sciogliere. E così potrebbe presto ripartire il casting per trovare il nuovo direttore sportivo del Milan. Ecco il punto de la rosea.

Milan, direttore sportivo: spunta anche Sartori. Ecco le ultime novità

Da Tare a D’Amico, da Sartori a Manna, questo il punto del quotidiano che ricorda come tre su quattro siano sotto contratto con un'altra squadra. Per questo potrebbe servire ancora molto tempo per trovare la soluzione. A Londra, Tare era stato ricevuto dal solito Cardinale, e da Ibrahimovic. Tony D’Amico è invece il direttore sportivo dell’Atalanta, dopo aver fatto esperienza al Verona. Giovanni Sartori è invece l’artefice del Chievo, poi dell’Atalanta e infine del Bologna da Champions. Manna sarebbe il più giovane dei quattro e con esperienza a Napoli e alla Juventus. Al momento sarebbero tutte sole ipotesi, così come i nomi per la panchina. Possibili incontri anche con Markus Krosche, responsabile del mercato dell’Eintracht Francoforte, e Thiago Scuro, ai vertici del Monaco. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, arriva D'Amico con allenatore a sorpresa? La rivelazione>>>