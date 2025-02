Milan, Passerini: “Conceicao, caos totale. Esonero? Scenari imprevisti”

"Sprofondo rossonero. Il Milan a Bologna perde tutto: partita, faccia e con ogni probabilità anche la Champions". Così Carlos Passerini , giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1 . Ecco il commento dell'opinionista a 'Il Corriere della Sera': "Oggi come oggi il Milan sarebbe fuori da qualsiasi competizione europea. Un fallimento completo. Gioisce Italiano, che ci ha creduto fino alle fine, azzeccando i cambi, a differenza di Conceicao, che pare non saper dove sbattere la testa . Il gioco non c’è, i risultati nemmeno: seconda sconfitta consecutiva e caos totale ".

Milan, Passerini: "Conceicao, con un tracollo contro la Lazio scenari imprevisti"

Passerini continua e analizza la posizione presente e futuro di Conceicao: "Nell'immediato, non rischia l'esonero. Ma domenica c'è la Lazio a San Siro. E un altro tracollo nel secondo scontro diretto in 72 ore potrebbe aprire scenari imprevisti. Una cosa è certa: esonero o no, il club deve iniziare a riflettere sulla prossima stagione fin da subito. Provando a sistemare quello che si può in questi ultimi tre mesi, ma mettendo già la testa sul futuro. Senza perdere altro tempo. Per il Milan suona come una musica beffarda: l'anno che verrà la Champions con ogni probabilità la guarderà dal divano".