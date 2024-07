Milan, l’anno di Camarda? Ibrahimovic lo celebra e lo protegge. E il futuro…

Camarda ha avuto una stagione fatta di alti e bassi. In campionato col Milan ha giocato 29 partite con 7 gol e 2 assist . In Youth League, invece, ha totalizzato 8 presenze con 3 reti e 2 assist . Numeri interessanti per un ragazzo che, ricordiamo, ha solamente 16 anni ed è al suo primo anno in questa categoria . Ma quale futuro lo attende?

Milan, Camarda: l'importanza delle parole di Ibra. Quale futuro lo attende?

Camarda è stato tra i protagonisti della conferenza di oggi sul Milan Futuro. Queste le parole di Ibrahimovic su Camarda di oggi: "Se lo toccano entro in campo io e lo difendo. Scherzi a parte: deve fare passo passo, non fare un passo avanti e tra indietro. Sarà molto importante. Non sarà facile. Farà fatica all'inizio per capire il livello. Ma noi saremo qui per proteggerlo. Vogliamo farlo crescere, passo per passo. Ha grande talento, ci crediamo tanto. Dobbiamo farlo arrivare in prima squadra". Queste invece le parole di Bonera: "Responsabilità condivisa con tutti. Il suo nome fa 'rumore'. Ma devo fare crescere lui e anche gli altri. Io sono tranquillo, devo fare crescere i ragazzi, poi Camarda fa più rumore degli altri. Deve fare ancora della strada, ma siamo qui per supportarlo".