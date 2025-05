Calciomercato Milan, si studia il piano per Gutierrez. E il Real Madrid …

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cedere Theo Hernandez, soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. In quel caso, il Diavolo dovrà pensare al possibile investimento per il terzino sinistro. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', in attesa del DS, l'area scout del Milan starebbe già lavorando per studiare profili interessanti: ci sarebbe i nomi di Nuno Tavares (Lazio) e Maxim De Cuyper (Bruges). Secondo la rosea si inserisce un altro giocatore.