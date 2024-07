Conferenza stampa molto importante quella del Milan di oggi . Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird, ha parlato in toto del Milan Futuro , dei piani rossoneri per il talento, di Camarda , Jimenez e non solo . Uno degli argomenti principali proprio il futuro del giovane attaccante rossonero. Lo svedese non si è tirato indietro. Ecco le sue parole ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ).

"Sarà molto importante. Non sarà facile. Farà fatica all'inizio per capire il livello. Ma noi saremo qui per proteggerlo. Vogliamo farlo crescere, passo per passo. Ha grande talento, ci crediamo tanto. Dobbiamo farlo arrivare in prima squadra. L'idea è quella di avere sempre minuti in campo. Sarà un effetto domino. Cresci in partita".