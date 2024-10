Bologna-Milan, Ravezzani: “E’ un precedente molto grave”. Ecco i motivi

Precedente pericoloso?

"E' un precedente che rischia di mandare completamente in tilt la Serie A. In una situazione analoga chi dirà no a un altro rinvio di un altro Sindaco? Il Bologna non si doveva nascondere dietro l'incasso, serviva maggiore serietà. Io non credo ci siano interessi del Bologna come pensano i maliziosi. Rimane l'amarezza di una partita di calcio che aveva tutti i crismi per giocarsi, in una zona agibile, con uno stadio agibile. Si è deciso simbolicamente di non giocare. Non si può tollerare che una partita di calcio non si giochi per la scelta di un Sindaco. E' un precedente molto grave. Legittimo che il Milan se ne lamenti. La scelta del Bologna di non giocare in campo neutro è una scelta politica. Questa insieme alla decisione del Sindaco porterà al crollo della Serie A".