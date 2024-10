"Non si può pensare al pallone oggi. Non si possono muovere 35.000 persone in una delle zone più colpite della città, mentre c’è chi a pochi metri di distanza è fuori da casa. Fuori da casa sua. Qualora si decidesse comunque di giocare a porte aperte, i gruppi della curva Andrea Costa diserteranno Bologna-Milan in programma sabato. E considereranno complici tutti quelli che vorranno mettere in scena uno spettacolo grottesco, società, istituzioni o pubblico che sia. Ora c’è altro da fare". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Scambio Leao-Osimhen? Ecco tutta la verità sul colpo >>>