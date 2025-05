Panchina Milan, non solo Italiano: attenzione ad Allegri

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', al Milan sono consapevoli di non potere sbagliare la scelta sul nuovo allenatore. Ecco perché l’idea sarebbe quella di non puntare su una scommessa, ma scegliere un tecnico italiano con grande esperienza in Serie A. In più si cercherà un profilo che ha saputo dimostrare di sapere vincere. Di questo ristretto circolo di nomi farebbe parte anche Vincenzo Italiano. Ha un contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2026 e una trattativa per il rinnovo, già abbozzata, con Saputo, Fenucci e Sartori. Se il Milan chiamerà potrebbe anche cambiare idea. A quel punto l’ad Furlani dovrebbe sedersi a un tavolo per “liberare” il tecnico dall’anno di contratto che ha con il club rossoblù.