Paganini: “Conte? Se va via dal Napoli sceglie la Juventus. Su Allegri…”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato del futuro di Antonio Conte, tecnico del Napoli ma accostato anche al Milan: "Conte ha firmato un contratto di 3 anni ma sappiamo che se va via in pole c'è la Juve, che è rimasto il suo pallino. La Juve però deve andare in Champions. Lui va con una lista della spesa, se non lo accontentano lì non va. Se vinci lo Scudetto, la gente si aspetta qualcosa in più. Se va in Champions, Conte ti chiede 5 giocatori di peso, se ADL gli dice ok allora Conte rimane, altrimenti no. La rosa del Napoli deve essere allargata e di qualità. E devi investire quindi".