"Il Milan vince 3-1, ma aveva iniziato in maniera disastrosa, poi faticosamente si riprende, subisce il pareggio ed esce Leao tra la perplessità generale. Fonseca tatticamente ha sbagliato partita, ma ha avuto un'idea geniale: togliere Leao che stava scemando e che era il colpevole del gol del pareggio. E succede una cosa fantastica secondo me, al Milan c'è vita senza Leao. Ora non è più intoccabile visto che le alternative sono di alto livello. Leao che non sorride, quasi non esulta sui gol è il vero problema della stagione del Milan. Rischia di restare così cioè un giocatore di fiammate, ma con cui fai fatica a vincere. Leao dovrebbe farsi una domanda: se viene tolto, se i tifosi mugugnano, dovrebbe cerare la svolta per essere leader". LEGGI ANCHE: Milan, sboccia un nuovo talento rossonero? Parliamo di Ossola >>>