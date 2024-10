Milan, Ravezzani attacca Rocchi: Reijnders, rigore e le incongruenze

Durante la trasmissione di Open VAR su DAZN, sono stati rivelati gli audio delle conversazioni del VAR riguardo all'espulsione di Reijnders nella partita Milan-Udinese. Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha commentato in diretta l'accaduto: "Ascoltando le discussioni del VAR, è chiaro che non si stava discutendo del rosso, poiché i quattro parametri del Dogso erano tutti presenti al momento del fischio. Stavano analizzando se ci fosse stato fallo. Reijnders ha effettuato un movimento piuttosto naturale, non ha commesso un'azione particolarmente grave. C'è stato un incrocio di gambe e Reijnders è il giocatore dietro. Ci sentiamo di sostenere la decisione dell'arbitro di campo, siamo d'accordo su questo. Il contatto è evidente dalle immagini e il rosso è la soluzione più logica". (QUI TUTTA LA DISCUSSIONE VAR). Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', non è d'accordo con le parole di Rocchi e sul caso Reijnders. Ecco il suo parere.