Milan-Bruges 3-1, il racconto del secondo tempo

Dopo un brutto primo tempo, chiuso in vantaggio per alcuni episodi fortunati, inizia la ripresa di Milan-Bruges. 47' parte bene il Milan con Leao che salta facilmente Sabbe: palla perfetta per Theo Hernandez che la spara in curva. Il Bruges ci prova comunque nonostante l'uomo in meno cerca la manovra offensiva facendo circolare il pallone. 51' gol del Bruges: azione avvolgente dei belgi. La palla arriva a Sabbe che non sbaglia. Difesa rossonera molto passiva. Milan entrato in campo di nuovo molto male con un atteggiamento totalmente sbagliato.