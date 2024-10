Milan-Bruges 1-0 (45′), pessimo approccio. Episodi fortunati

Milan-Bruges 1-0, il racconto del primo tempo

Inizia il primo tempo di Milan-Bruges! Porta palla il Brugge in questa prima fase con i rossoneri che aspettano compatti. 2' errore di Fofana in mezzo al campo, palla per Tzolīs che incrocia. Maignan chiude con i piedi, ma che rischio. Rossoneri distratti nelle prime fasi di gioco, troppi spazi lasciati in difesa. Il Milan risponde cercando gli scatti a sinistra di Leao, che punta l'uomo, ma non trova nessuno al centro dell'area. 7' ancora pericoloso Tzolīs che rientra. Tiro a giro, ancora bravissimo Maignan. 8' Ordóñez spara da fuori area e c'entra in pieno la traversa. Milan partito molto male.