Milan-Bruges, Camarda debutta in Champions League: record e numeri

Milan-Bruges , terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25 . I ragazzi di Paulo Fonseca devono vincere, visto che si trovano ancora a zero punti dopo due partite (sconfitte con il Liverpool e il Bayer Leverkusen ). La qualificazione ai playoff è ancora totalmente alla portata, ma servono i tre punti per i rossoneri. Camarda entra al 75' ed esordisce in Europa.

Debutto per Camarda

Camarda è il giocatore più giovane, nella storia del Milan, ad aver debuttato in Champions League. Il settimo in assoluto nelle cronache della competizione europea. In Serie A, con 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, detiene già il primato del più precoce esordiente, fissato il 25 novembre 2023 in Milan-Fiorentina. Con 16 anni e 226 giorni, Camarda è preceduto solo da colleghi illustri. Prima di lui ci sono riusciti soltanto in sei in tutta la storia della competizione: Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund, la stella Lamine Yamal del Barcellona, e poi Celestine Babayaro, Rayan Cherki, Alen Halilović e Youri Tielemans. Camarda è il più giovane italiano a debuttare in Champions, superando il precedente record di Moise Kean.