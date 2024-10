Champions League, Real Madrid-Milan: esauriti i biglietti del settore ospiti

Anche se mancano ancora tre settimane, l’attesa per il match Real Madrid-Milan si fa sempre più intensa. La partita, in programma il 5 novembre al leggendario Santiago Bernabeu , rappresenta un evento cruciale per entrambe le squadre nella fase a gironi della Champions League .

La notizia che ha acceso ulteriormente gli animi dei tifosi rossoneri è il rapido esaurimento dei biglietti per il settore ospiti: in sole quattro ore, tutti i tagliandi disponibili sono andati sold out. Questo dato è particolarmente impressionante e testimonia la fiducia e l'entusiasmo dei supporters milanisti, pronti a sostenere la loro squadra in una delle sfide più iconiche del calcio europeo.