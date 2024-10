Il regolamento della nuova Champions League prevede che tutte le 36 squadre giochino otto partite, ognuna contro avversarie diverse, per poi comporre una classifica come in un campionato. Le prime otto andranno direttamente agli ottavi di finale, le squadre dalla posizione 9 alla posizione 24 giocheranno ai playoff una contro l'altra. Per questo, nonostante le due sconfitte nelle prime due giornate, per il Milan è tutto fuorché finita. E in aiuto ci sarà il calendario. Queste le prossime partite dei rossoneri in Champions League.